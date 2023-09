Dit jaar al meer dan 400.000 migranten Darien Gap overgestoken

Het aantal migranten dat op weg is naar de Verenigde Staten en daarvoor de Darien Gap oversteekt is dit jaar gestegen tot meer dan 400.000, heeft de Panamese regering donderdag gezegd. Dat is 62 procent meer dan het aantal migranten dat vorig jaar dit junglegebied op de grens van Panama en Colombia overstak. De dichte jungle is het leefgebied van wilde dieren en criminele bendes beroven migranten of eisen geld om ze erdoorheen te loodsen. Volgens het Rode Kruis is de Darien Gap "een van de gevaarlijkste migratieroutes ter wereld". Desondanks is het 265 kilometer grote junglegebied uitgegroeid tot de favoriete route voor migranten die vanuit Zuid-Amerika op weg zijn naar de VS. De Panamese autoriteiten weten niet hoeveel migranten in het gebied zijn gestorven en veel sterfgevallen worden niet gerapporteerd. Het ministerie van Openbare Veiligheid zei dat er sinds woensdag 402.030 mensen op doortocht zijn. Volgens het ministerie maken dagelijks zo'n 4000 mensen vanuit Colombia de oversteek. De meesten komen uit Venezuela, Haïti, Ecuador en Colombia, hoewel sommigen de Chinese of Afghaanse nationaliteit hebben. De migrantenstroom is zo groot dat Panama hulpcentra voor migranten in verschillende delen van het land heeft opgericht. Maar minister van Openbare Veiligheid Juan Pino zei donderdag dat Panama overweldigd is. Hij benadrukte dat "we een bovenmenselijke inspanning leveren."