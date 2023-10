Partij die wil breken met Kyiv wint Slowaakse verkiezingen

De populistische partij Smer-SD heeft de parlementsverkiezingen in Slowakije gewonnen. Na het tellen van de stemmen in ruim 99 procent van de kiesdistricten staat de partij van voormalig premier Robert Fico op 23,3 procent.

De liberale partij Progressief Slowakije (PS), die zaterdag in meerdere exitpolls nog werd aangewezen als winnaar, strandt op 17 procent. Het linkse HLAS is goed voor ongeveer 15 procent. De verwachting is dat Smer-SD met dit resultaat 42 van de 150 zetels krijgt in het Slowaakse parlement. Dat betekent dat de partij nog wel op zoek moet naar coalitiepartners.

Als de pro-Russische Fico aan de macht komt, staat het land een stevige koerswijziging te wachten. Hij heeft aangekondigd te breken met het prowesterse beleid van de huidige regering en te willen stoppen met de militaire steun aan buurland Oekraïne. Fico zei tijdens de campagne "geen enkele kogel" meer naar Kyiv te zullen sturen.

lhbti+-rechten

Fico, die al drie keer eerder premier van Slowakije was, zou meer willen optrekken met Hongarije en Polen, landen die geregeld dwarsliggen bij EU-kwesties. De politicus richtte zich tijdens zijn campagne ook tegen lhbti+-rechten.

PS-leider Michal Simecka, die vicepresident is van het Europees Parlement, wilde de samenwerking met de EU juist verder verdiepen. Hij had gehoopt dat Slowakije "het verleden" achter zich kon laten en zou "kiezen voor de toekomst", met onder meer een focus op groene maatregelen en een betere bescherming van de Slowaakse lhbti+-gemeenschap.

Opkomstpercentage

De opkomst lag op zo'n 68 procent, blijkt uit voorlopige resultaten die de verkiezingscommissie in Bratislava zondagmorgen vroeg heeft vrijgegeven. De campagne werd getekend door desinformatie en online deden er veel complottheorieën de ronde. Volgens analisten is het Kremlin medeverantwoordelijk voor de verspreiding van die valse informatie. Rusland heeft er belang bij dat Slowakije kiest voor een anti-Europese en anti-Oekraïense koers.