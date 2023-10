Fouad L. moest zijn huis uit vanwege huurschuld

Fouad L. had al een paar maanden geen huur betaald en stond op het punt om door de woningstichting uit huis te worden gezet. De rechter bepaalde een maand voor het fatale drama, waarbij donderdag drie mensen werden doodgeschoten, dat de huurovereenkomst mocht worden opgezegd, schrijft het AD.

Uit het vonnis van de rechtbank Rotterdam blijkt dat Fouad L. een schuld had van 3.097,74 euro. Die betalingsachterstand was voor de rechter voldoende reden om de huur van de Rotterdammer te beëindigen. L. kreeg twee weken de tijd om zijn woning aan het Heiman Dullaertplein te ontruimen en de sleutels in te leveren.

Omdat hij zelf niet bij de rechtszaak aanwezig was, is niet duidelijk wanneer hij precies te horen kreeg wanneer hij uit zijn huis moest. Dat zou via een deurwaarder moeten gebeuren en pas vanaf dat moment begint de termijn van 14 dagen te lopen. Het vonnis was op 30 augustus, dus het ligt voor de hand dat hij het slechte nieuws een paar weken voor de schietpartij kreeg te horen. Of dat nieuws een rol heeft gespeeld bij de schietpartij is niet duidelijk.