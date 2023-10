De geheimtaal waarin vliegtuigpersoneel hardop bespreekt wie ze aantrekkelijk vinden aan boord

Je zult vast niet alles begrijpen wat stewards en stewardessen tegen elkaar zeggen op een vlucht; de professionele termen vliegen over en weer. Maar er wordt ook genoeg geroddeld in codetaal over het uiterlijk van de passagiers, blijkt uit een interview van verschillende bemanningsleden met Engelstalige media.

Het 'Cheerio-spel'

Het zou best kunnen dat jij ook onbewust in codetaal bent aangesproken door een steward(ess). Een heel populair spelletje aan boord is bijvoorbeeld de 'Cheerio-game'. Bij het uitstappen van de passagiers zeggen de bemanningsleden je gedag. Normaal gesproken hoor je 'goodbye', 'thanks' of 'have a nice day', maar bij een erg knappe passagier zeggen ze met een strak gezicht 'cheerio'. Ongetwijfeld is er ook een Nederlandse versie bij Transavia en KLM, maar dat wordt niet duidelijk uit de interviews.

Wie is de Bob?

Ook de term 'Bob' wordt gebruikt om de knapste passagier in het vliegtuig aan te duiden. Dit betekent op 10 kilometer hoogte naar verluidt niet 'bewust onbeschonken bestuurder', maar 'best on board'. Ook de term 'hete koffie' in combinatie met een stoelnummer komt voor. “Je zei: ‘Hete koffie in 3B’. Dat betekende dat er een erg knappe passagier op die plek zat die de anderen echt moesten zien”, volgens een stewardess in een interview met The New York Post.

Zeven dagen naar Amerika!

De mooiste truc om de knapste passagiers stiekem aan te wijzen, werd misschien nog wel in een Australisch radioprogramma uit de doeken gedaan door een oud-steward. “Omdat iedereen de stoelnummers kende, kon mijn collega over het karretje zeggen: ‘Ik denk erover zeven dagen naar Amerika te gaan’”, zei hij. Hiermee werd stoel 7A bedoeld. “Ik zou dan kunnen antwoorden: ‘Ja, ik zou dat ook wel kunnen, zeven dagen in Amerika!’ Maar hij zou ook iemand anders knapper kunnen vinden. Dan zei ik zoiets als: ‘Ik doe liever zes dagen naar Denemarken’, waarmee stoel 6D werd bedoeld.”