Slapende man door maishakselaar gedood

De dode man die maandagmiddag werd gevonden aan de rand van een akker in Sevenum, is vermoedelijk geraakt door een maishakselaar en daardoor overleden, meldt De Limburger.

De mais stond ongeveer twee meter hoog, en de politie vermoedt dat de man in de mais lag te slapen en werd verrast door de oogstmachine. Dit vermoeden wordt versterkt door het feit dat er een of enkele tassen met spullen bij de man lagen. Ooggetuigen hebben gemeld dat de overledene een been miste.

De locatie ligt in de buurt van een arbeidsmigrantenhotel, en de politie onderzoekt momenteel of de man daar bekend was. Drones werden ingezet om de omgeving in kaart te brengen, en elders op het maisveld werd kleding gevonden, maar het is nog niet duidelijk of deze van het slachtoffer is.