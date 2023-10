‘Goedkoper dan een bejaardentehuis’: Australisch koppel boekt 51 opeenvolgende cruises

Een gepensioneerd echtpaar uit Australië leeft al meer dan 450 dagen op zee. Ze stapten op 16 juni 2022 op de Coral Princess en zijn sindsdien niet weg te slaan van het cruiseschip. Naar eigen zeggen is het leven op zee goedkoper dan de kosten die een bejaardentehuis met zich meebrengt.

Jess en Marty Ansen zijn al langer aan boord dan het gros van de bemanning en hebben maanden in het voren geboekt om hun mariene leefstijl te continueren. “Waar anders kun je naartoe, waar je kan eten, naar een show kunt gaan en kan gaan dansen? Ik houd van het hula-dansen en ballroomdansen”, zegt Jess tegen het Australische tv-programma A Current Affair.

Naast al dit moois kunnen ze onderweg nieuwe steden ontdekken. Bovendien hoeven ze hun kamer niet meer schoon te maken of af te wassen, daar hebben ze een dienstmeisje voor. "We weten niet meer hoe we de was moeten doen of ons bed op moeten maken, omdat we het al zolang niet meer gedaan hebben", lacht Marty. "Dit is perfect. Cruisen, de wereld zien, mensen ontmoeten en vrienden voor het leven ontmoeten. Het is een geweldig leven."

Ze spreken aan wal af met familie en vrienden als de cruiseboot tijdelijk aanmeert. Hotelmanager Ren van Rooyen is maar wat blij met zijn vaste gasten. “Iedereen kent hen. Het zijn beroemdheden geworden, andere vakantiegangers maken graag een praatje met Marty en Jess.”