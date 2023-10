Filedruk neemt sterk toe: ‘Niets lijkt te helpen, we blijven massaal de auto gebruiken’

We staan met z'n allen meer in de file dan ooit. De filezwaarte – het aantal km file vermenigvuldigd met het aantal minuten dat de file er staat – is dit jaar op alle werkdagen hoger dan in voor de coronapandemie in 2019. Vooral in Noord-Brabant is de filedruk sterk gestegen.

Wegennet is nog nooit zo verstopt geweest

Ondanks de hoge benzineprijzen en de mogelijkheden voor thuiswerken, het openbaar vervoer en de fiets, zijn de snelwegen en het onderliggend wegennet nog nooit zo verstopt geweest. “Je kunt concluderen dat het effect van het thuiswerken en het buiten de spitsuren reizen na het beëindigen van de coronamaatregelen nog maar zeer beperkt zichtbaar is”, zegt Arnoud Broekhuis van de ANWB Verkeersinformatie tegen De Telegraaf.

Bumper aan bumper is de toekomst

“Ook de fors hogere brandstofprijzen aan de pomp hebben geen effect op de files, want de mobiliteit op de weg neemt alleen maar verder toe. En dat zien we terug in de aantallen files. Telkens denken we het hoogtepunt bereikt te hebben, maar keer op keer zien we het tegendeel op de weg ontstaan. En nu er geen uitbreidingen van het wegennet op stapel staan, zal het alleen maar erger worden, vrees ik. In de nabije toekomst zal het bumper aan bumper rijden alleen maar toenemen.”

Noord-Brabant slibt dicht

“Op vrijwel alle werkdagen is het aantal files na corona toegenomen. De filezwaarte tijdens de ochtendspits nam toe met 12 procent. Overdag en tijdens de avondspits nam de verkeersdrukte dit jaar fors toe en steeg de filezwaarte met zo’n 20 procent”, aldus Broekhuis. De forse toename van files in Noord-Brabant is opvallend. Deze provincie heeft Zuid-Holland bijna ingehaald als grootste verkeersbottleneck van ons land.

Filespook waart rond

“De toename – 35 procent meer files – in het zuiden is opmerkelijk en logisch tegelijk”, legt de ANWB-specialist uit. “Deze provincie kent veel transitroutes en infrastructurele knelpunten. Waar op veel snelwegen drie rijstroken beschikbaar zijn, telt Brabant nog veel wegen met twee rijstroken, wat uiteindelijk tot problemen leidt door de toename van het verkeer. Dat gaat daar de komende jaren niet veranderen.” Maar ook in Zuid-Holland, Gelderland en Utrecht is respectievelijk 24, 6 en 9 procent filegroei te zien.

Negatieve records in het najaar

“De drukste maanden staan ons nog te wachten, want het weer wordt er niet beter op met regen, mist en soms ook sneeuw. Dat zijn omstandigheden waarbij het verkeersaanbod hoger wordt, omdat de fiets dan snel wordt ingeruild voor de auto. Maar als het druk wordt en het weer vraagt om aanpassing van de snelheid heeft dat direct gevolgen op de doorstroming van het verkeer op het onderliggend wegennet”, besluit Broekhuis.