BBB gaat definitief tegen spreidingswet stemmen

De wijzigingsvoorstellen van BBB voor de spreidingswet zijn door een Kamermeerderheid verworpen. Voor de stemmingen herhaalde BBB-voorvrouw Caroline van der Plas dat haar fractie daarom tegen de wet gaat stemmen, die asielzoekers eerlijk over gemeenten moet verdelen. De wet heeft daarmee wel in de Tweede Kamer voldoende steun, maar krijgt hoogstwaarschijnlijk in de Eerste Kamer geen meerderheid. BBB wilde onder meer dwang uit de wet halen en jaarlijks maximaal 15.000 asielzoekers toelaten. Daartoe had Van der Plas vorige week twee amendementen ingediend. Dat aantal is niet realistisch, zei een Kamermeerderheid vorige week tijdens het debat. Vorig jaar vroegen 48.000 mensen asiel aan in Nederland, zo blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).Hoewel veel partijen liever ook gemeenten niet willen dwingen om asielzoekers op te vangen, is volgens een Kamermeerderheid zo'n stok achter de deur noodzakelijk. De praktijk laat zien dat er met alleen vrijwilligheid veel te weinig opvangplekken worden gerealiseerd. Zoals verwacht heeft een ruime Kamermeerderheid voor het amendement van het CDA gestemd. Die behelst een vereenvoudiging van de methodiek om de benodigde opvangplekken voor asielzoekers eerlijk over gemeenten te verdelen. Ook krijgen gemeenten meer tijd om er onderling uit te komen.Eerder dinsdag werd bekend dat een meerderheid zou instemmen met het SP-amendement om bij de verdeling van het aantal asielzoekers ook te kijken naar de financiële draagkracht van gemeenten. De Kamer heeft dinsdag alleen over de amendementen gestemd die vorige week waren ingediend. Volgende week dinsdag, of mogelijk deze donderdag, wordt over het wetsvoorstel zelf gestemd. Dat zal naar het zich nu laat aanzien met 79 van de 150 stemmen in de Tweede Kamer worden aangenomen.Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) zal de wet daarna zo snel mogelijk aan de Eerste Kamer aanbieden. Het is aan de Eerste Kamer zelf om een datum te prikken voor de behandeling. Als de behandeling en stemming van de wet nog voor de verkiezingen van de Tweede Kamer van 22 november plaatsvinden, zal de wet daar met de tegenstem van BBB, de grootste fractie in de senaat, geen meerderheid krijgen. Wordt de behandeling over de verkiezingen heen getild, wordt het een heikel punt aan de formatietafel van een nieuw kabinet.