Verdachte schietpartijen Rotterdam voorgeleid voor rechter

Fouad L., de verdachte van de schietpartijen in Rotterdam vorige week, wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam. De 32-jarige man werd vorige week opgepakt. De onderzoeksrechter beoordeelt of de man veertien dagen langer in voorarrest moet blijven.

L. wordt verdacht van het doodschieten van een 39-jarige vrouw en haar 14-jarige dochter en een 43-jarige docent van het Erasmus MC op donderdag 28 september. Ook zou hij branden hebben gesticht in een woning aan het Heiman Dullaertplein en het onderwijscentrum van het Erasmus MC. Hij is aangehouden onder het helikopterplatform van het ziekenhuis.

De rechter-commissaris is een onderzoeksrechter die bepaalt of er voldoende reden is om de verdachte vast te blijven houden. L. zit in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben.