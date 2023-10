VVD pleit voor verbod op bijtgevaarlijke honden

- Het fokken en houden van bijtgevaarlijke honden moet verboden worden als het aan de VVD ligt. Daarmee verschuift de partij van standpunt. Eerder vonden de liberalen dat eerst andere maatregelen moesten worden geprobeerd, zoals een landelijk registratiesysteem, voordat ze konden instemmen met een verbod.

Het verbod moet zich van de partij richten op agressieve honden met een "enorme kaakkracht" en die niet van ophouden weten als ze bijten. In 2016 pleitten PvdA en CDA nog voor een dergelijk verbod, maar vond VVD dat te voorbarig. Denemarken, Portugal en Engeland hebben al zo'n verbod.

Dat landelijke registratiesysteem voor alle bijtincidenten moet er nog steeds komen van de VVD. "Zo krijgen we beter zicht op het probleem en kunnen we aanvullende maatregelen nemen waar nodig", schrijft de partij. Er is wel een registratiesysteem, maar de deelname is vrijwillig. Lang niet alle gemeenten doen eraan mee. De Partij voor de Dieren heeft hier onlangs Kamervragen over gesteld.

Bovendien moet de wet van de VVD worden veranderd, zodat baasjes verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de schade. Daardoor moeten ze bijvoorbeeld opdraaien voor medische kosten of plastische chirurgie.

In augustus heeft een hond in Emmeloord een baby doodgebeten. Het Openbaar Ministerie doet hier onderzoek naar en heeft niets bekendgemaakt over de toedracht of om welk type hond het gaat. De hond is afgemaakt.