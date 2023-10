Afgezette McCarthy wil niet opnieuw Huis-voorzitter worden

De Republikein Kevin McCarthy wil niet opnieuw voorzitter worden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Dat heeft hij dinsdagavond bevestigd tijdens een persconferentie, nadat hij dat eerder al aan zijn partijgenoten had meegedeeld. De Republikeinen willen volgende week woensdag een nieuwe voorzitter kiezen.

McCarthy werd eerder op de dag afgezet door het Huis van Afgevaardigden, een unicum in de Amerikaanse geschiedenis. 216 afgevaardigden, onder wie acht Republikeinen, stemden voor een motie die tegen hem was ingediend in reactie op een akkoord dat hij met de Democraten had gesloten om een overheidssluiting te vermijden.

Van dat akkoord zei McCarthy geen enkele spijt te hebben. "Het was allemaal voor het Amerikaanse volk. Ik had onze troepen niet in de ogen kunnen kijken en zeggen dat ik hen niet kan betalen." Over opstappen als lid van het Huis zei hij nog niet te hebben nagedacht.

Over de acht Republikeinen die tegen McCarthy stemden, zei hij dat zij "zichzelf geen conservatieven mogen noemen, omdat ze kwaad en chaotisch zijn". De Democraten verweet hij dat zij door tegen hem te stemmen de politiek verkozen boven de Grondwet.

De tijdelijke Huis-voorzitter Patrick McHenry maakte eerder dinsdag bekend dat de Republikeinen volgende week dinsdag een 'kandidatenforum' houden. Achter gesloten deuren spreken de afgevaardigden dan over een nieuwe voorzitter. De woensdag daarop moet een stemming volgen. Tot dan zijn de werkzaamheden van het Huis van Afgevaardigden opgeschort, aldus McHenry.