‘Het is maar vlees’: Rusland zet strafbataljons in, in navolging van Stalin

In Rusland worden dronken rekruten, ongehoorzame soldaten en veroordeelden ingezet in zogenaamde "Storm-Z" eenheden en naar het front in Oekraïne gestuurd, onthult Reuters. Weinigen overleven om hun verhaal te vertellen. De Storm-Z strijders worden beschouwd als wegwerpmateriaal en worden vaak naar de gevaarlijkste frontlinies gestuurd.

Deze groepen bestaan ​​uit 100-150 mannen en zijn onderdeel van reguliere legergroepen. Ze bestaan ​​uit veroordeelden die vrijwillig vechten in ruil voor strafvermindering en reguliere soldaten die worden gestraft voor disciplineproblemen. De Storm-Z-eenheden worden ingezet als vervangbare infanterie en lijden vaak zware verliezen.

Terwijl de Russische overheid het bestaan ​​van Storm-Z eenheden nooit heeft erkend, is Reuters erin geslaagd om een gedetailleerd beeld te krijgen van hoe deze eenheden worden samengevoegd en ingezet. De rekruten worden vaak gerekruteerd uit gevangenissen en worden beloofd dat ze hun straf kunnen kwijtraken en een maandsalaris van ongeveer $2000 kunnen verdienen.

Een groep van ongeveer 20 Storm-Z-strijders in Zaporizja moesten terug naar het front en klaagde in een video over hun slechte behandeling. Ze klagen over tekorten aan munitie, water en voedsel, en het niet evacueren van gewonden en doden.