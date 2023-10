Chinese kernonderzeeër ‘in eigen val getrapt’: “Vrees voor 55 dode matrozen”

Op 21 augustus zouden volgens een geheim Brits rapport 55 Chinese marineleden zijn omgekomen door verstikking. Dit gebeurde nadat hun kernonderzeeër in een val verstrikt raakte die net door de Chinezen zelf was opgezet in de Gele Zee om westerse duikboten te dwarsbomen. Beijing ontkent dat de tragedie zich heeft voorgedaan.

Het incident zou voor de kust van de provincie Shandong hebben plaatsgevonden om 8.12 uur plaatselijke tijd. 22 officieren, 7 cadetten, 9 onderofficieren en 17 matrozen, waaronder de kapitein van de duikboot kolonel Xue Yong-Peng, kwamen om na een catastrofaal defect van de zuurstofsystemen. De onderzeeër raakte volgens het rapport een 'ketting- en ankerobstakel' dat gebruikt wordt door de Chinese marine om westerse duikboten in de val te lokken.

“Het is aannemelijk dat dit is gebeurd en ik betwijfel of de Chinezen - om voor de hand liggende redenen - om internationale steun zouden hebben gevraagd”, zegt een Britse marinier tegen The Daily Mail. “Als ze verstrikt raakten en de batterijen van de onderzeeër raakten leeg (wat aannemelijk is), dan zouden uiteindelijk de luchtzuiverings- en luchtbehandelingssystemen het kunnen hebben begeven.”

“Die functies zouden dan normaal worden overgenomen door secundaire systemen, maar wellicht hebben deze gefaald om zuivere lucht te laten circuleren - wat leidde tot verstikking of vergiftiging”, legt hij uit. “Wij hebben apparatuur die CO2 absorbeert en zuurstof genereert in zo’n situatie. Het is waarschijnlijk dat andere naties deze technologie niet hebben.”