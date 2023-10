Voor het eerst ooit is 1 op de 10 Japanners ouder dan 80

De vergrijzing neemt in Japan groteske vormen aan. Voor het eerst ooit is meer dan 10 procent van de Japanners 80 jaar of ouder. Bijna 30 procent van de 125 miljoen inwoners is minimaal 65 jaar.

Daarmee heeft Japan de oudste bevolking ter wereld. Italië volgt op de tweede plaats. Daar is 24,5 procent van de mensen 65 jaar of ouder. In Finland, de nummer 3, ligt dat percentage op 23,6 procent.

In Japan is de vergrijzing voorlopig nog niet aan een eind. Naar verwachting is tegen 2040 bijna 35 procent van de inwoners boven de 65, blijkt uit cijfers van het National Institute of Population and Social Security Research.

Japan heeft ook een van de laagste geboortecijfers ter wereld en worstelt om de sociale zekerheid in stand te houden. Niet gek dus dat ook het aantal werkende 65-plussers tot het hoogste van de grote economieën behoort. Meer dan 13 procent van de beroepsbevolking is 65 jaar of ouder.

Inspanningen om het geboortecijfer op te krikken hebben tot nu toe weinig effect vanwege onder meer de hoge kosten voor levensonderhoud en de beruchte lange werkweken. Het afgelopen jaar werden er minder dan 800.000 baby's geboren in Japan, het laagste aantal sinds het begin van de metingen in de 19de eeuw. Ter vergelijking: in de jaren 70 werden er nog meer dan 2 miljoen baby's in een jaar geboren.

Premier Fumio Kishida zei in januari dat zijn land bijna niet meer in staat is om te functioneren als samenleving, vanwege het dalende geboortecijfer. Toch blijft Japan terughoudend met het binnenlaten van arbeidsmigranten, terwijl die een oplossing zouden kunnen zijn voor het probleem.

Andere rijkere Aziatische landen kampen met dezelfde demografische problemen. Afgelopen jaar kromp de Chinese bevolking voor het eerst sinds 1961 en Zuid-Korea heeft het laagste geboortecijfer ter wereld.