Fouad L. gebruikte Glock 19 met laserpointer en liet vuurwapen achter in trappenhuis van Erasmus MC

Rotterdamse politie en justitie gaan ervan uit dat verdachte Fouad L. (32) een Glock 19 met een daarop bevestigde laserpointer heeft gebruikt bij de twee dodelijke schietpartijen, en daarna het vuurwapen heeft achtergelaten in het trappenhuis van het Erasmus MC.

De Glock 19 is hetzelfde type wapen waarmee de tot levenslang veroordeelde John S. vorig jaar mensen doodde en verwondde op een zorgboerderij in Alblasserdam, schrijft De Telegraaf. Het Openbaar Ministerie 'bevestigt noch ontkent' het verband tussen het gevonden wapen en Fouad L. “Het wapen speelt een belangrijke rol in het onderzoek naar de schietpartijen. We kunnen er niets over zeggen”, aldus een woordvoerder.

Politie en OM doen hun best te achterhalen wie de leverancier is van het specialistische wapen. Een Glock wordt ook in het leger en door arrestatieteams gebruikt. Het is via Telegram aan te schaffen en kost in het illegale circuit al snel een paar duizend euro. Er was een zogeheten laserpointer bevestigd aan het in het Erasmus MC gevonden wapen, waarmee de gebruiker beter kan richten.

L. kleedde zich volgens een getuige na zijn daad om in het Erasmus MC en liet daar een rugtas en gevechtskleding achter. Even later werd hij door leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) op straat aangehouden.