Rutte gaat ‘helemaal niet reageren’ op onthullingen over Bernhard

Premier Mark Rutte weigert te reageren op de onthullingen over prins Bernhard en zijn lidmaatschap van de NSDAP, de partij van Adolf Hitler. Hij werd door een ANP-verslaggever expliciet om een reactie gevraagd, voorafgaand aan zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid. "Daar ga ik helemaal niet op reageren", zei de demissionair premier. Hij verwees naar de reactie van Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), maar ook die wil niet reageren. Toen de ANP-verslaggever hem dat voorhield, reageerde hij met "nou, mooi toch". In het nieuwe boek De Achterblijvers onthult historicus Flip Maarschalkerweerd dat hij de originele NSDAP-lidmaatschapskaart van de prins heeft gevonden. Deze oud-directeur van het Koninklijk Huisarchief zegt de kaart in het privéarchief van de prins te hebben gevonden dat hij na zijn overlijden moest inventariseren.