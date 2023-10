Vermoorde Marlous wilde verhuizen uit angst voor buurman Fouad L.

De doodgeschoten Marlous Timmers was zo bang voor haar buurman Fouad L., dat ze op zoek was naar een ander huis om van haar enge buurman af te komen. Dat zeggen buren tegen De Telegraaf. Timmers was gelukkig in het Rotterdamse buurtje in Delfshaven, maar wilde volgens een buurvrouw en een vriendin ontsnappen aan L., die haar leven overschaduwde door sadistisch gedrag met dieren in zijn tuin, die grensde aan de hare.

Recent nog zou ze aan verhuurder Woonbron hebben gevraagd of ze haar huis aan het Heiman Dullaertplein kon ruilen, toen er een bovenwoning leegkwam, in een andere portiek.

Fouad had een grondige hekel aan zijn buurvrouw omdat zij hem had aangegeven voor herhaaldelijk martelen van dieren. Ze deed in 2021 aangifte, omdat de man in zijn tuin met een kruisboog een pijl door een duif schoot en een konijn martelde door het diertje te trappen, ermee te gooien en met een baksteen te pijnigen.