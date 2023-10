‘Burgeroorlog’ bij Britse conservatieven om schrappen HS2

De Britse premier Rishi Sunak ligt onder vuur binnen zijn eigen partij, omdat de aanleg van hogesnelheidslijn HS2 wordt gestaakt. Oud-premier David Cameron voorspelde dat het daardoor in de toekomst lastiger wordt om nieuwe langetermijnprojecten te lanceren. Hij kreeg bijval van voormalig minister-president Boris Johnson, bericht The Guardian. Die krant spreekt over een burgeroorlog binnen de Conservatieve Partij.

Sunak maakte woensdag op een partijconferentie bekend dat hij de aanleg laat stopzetten van de snelle verbinding tussen het noorden en zuiden van Engeland. Hij vertelde dat daarmee 36 miljard pond (41 miljard euro) kan worden vrijgemaakt voor andere projecten. HS2 was oorspronkelijk een project uit 2009 van een Labourregering, maar ook achtereenvolgende conservatieve regeringen hebben de lijn omarmd. De kosten liepen ondertussen veel hoger op dan aanvankelijk was begroot.

Cameron, premier van 2010 tot 2016, zei dat politieke partijen vijftien jaar hebben samengewerkt om de lijn te realiseren. Hij noemt het kwalijk dat Sunak besluit om daar een streep door te halen. "Dat versterkt de denkbeelden van degenen die betogen dat we niet langer in staat zijn om aan langetermijndenken te doen", concludeerde hij op berichtendienst X. Oud-premier Johnson reageerde met de woorden: "Mee eens."

Grote druk

De conservatieve leider staat in aanloop naar de landelijke verkiezingen onder grote druk om de populariteit van zijn partij te vergroten. Die regeert al sinds 2010 onafgebroken, maar staat inmiddels in de peilingen ver achter op het linkse Labour. The Guardian schrijft dat Sunak zou hebben besloten het noordelijke deel van HS2 te schrappen zonder overleg met zijn kabinet, het parlement of gemeenten.

Ook plaatselijke bestuurders reageren verbolgen op het nieuws dat er geen snelle verbinding komt tussen Birmingham en Manchester. De progressieve burgemeester Andy Burnham van stadsregio Greater Manchester foeterde volgens Sky News dat Sunak niet met een gedegen alternatief kwam voor HS2. Hij omschreef het voornemen om geld in andere projecten te steken als een "transportplan dat in hotelkamers bij het partijcongres in elkaar is geknutseld zonder inspraak van noordelijke leiders of burgemeesters".