Wederom bijt een bully XL iemand dood: Baasje verdacht van moord

Ian Langley (54) was in het Engelse Sunderland zijn hond aan het uitlaten, toen hij gruwelijk werd aangevallen door een bully XL van een plaatsgenoot. Het beest vloog hem naar de keel, waarna hij dinsdagnacht aan zijn verwondingen is overleden, schrijft The Independent.

Het slachtoffer liep een rondje rondom zijn huis met zijn Patterdale Terriër puppy, toen zijn buurvrouw opeens veel geschreeuw hoorde. Ze vond hem 'hevig bloedend' op een veldje, waarna hij met een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht met 'levensbedreigende verwondingen aan zijn keel'. Medische hulp kwam helaas te laat.

Hond bijt strot van mens door

De politie heeft de 44-jarige eigenaar van de bully XL, een bekende van het slachtoffer, opgepakt. Mogelijk wordt hij aangeklaagd voor moord. De hond die Langley aanviel, is afgemaakt. In het huis van de verdachte is nog een tweede bully XL aangetroffen.

Nabestaanden omschrijven het slachtoffer als een 'enorme dierenliefhebber' en een 'erg lieve man die geen vlieg kwaad deed'. “Ik weet niet wat er gebeurd is, maar als de bully XL Ian’s eigen puppy wilde aanvallen, dan zou hij er alles aan gedaan hebben om deze te beschermen”, aldus een buurtbewoner tegen Britse media.

Tijd om agressieve bijthonden te verbieden

Eerder dit jaar overleed al een 11-jarig meisje in Engeland na een aanval van een bully XL. Volgens de Britse premier Rishi Sunak 'is de maat vol'. “We gaan de noodzakelijke stappen nemen om de mensen veilig te houden. We gaan dit ras verbieden”.

Ook in Nederland gaan stemmen op om agressieve 'bijthonden' te verbieden. Demissionair minister Piet Adema (CU) van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil hier werk van maken en krijgt hierbij de steun van vele partijen in de Kamer en in de samenleving.