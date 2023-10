“De foto was gedeeld, de afspraak lag vast”: Belg wil eigen dochter (5) laten misbruiken door Nederlandse pedofiel voor geld

Een 34-jarige vader uit het Belgische Lebbeke wilde geld verdienen door zijn vijfjarige dochtertje te prostitueren. Hij staat samen met zijn 32-jarige kompaan J.P. uit Zwijndrecht, die op zijn aanbod inging, voor de rechter. Het duo riskeert respectievelijk vier en drie jaar celstraf. “Er is sprake van een ernstige pedofiele problematiek”, stelt de aanklager.

Moeder in shock

Ordediensten onderschepten de communicatie van de mannen, zodat erger kon worden voorkomen. De moeder van het meisje bracht haar dochter in januari naar school, toen ze door de politie staande werd gehouden, en de gruwelijke plannen van haar partner te horen kreeg. “Ze was in shock en werd in het begin behandeld als een verdachte”, vertelt haar advocaat. “Ze heeft moeten aanhoren wat de vader met hun kind van plan was. Tot de dag van vandaag heeft ze hiervoor nog psychologische begeleiding nodig.”

Bezit van kinderporno

Gedurende het onderzoek naar het duo bleken ze nog veel meer op de kerfstok te hebben. Hun smartphones en computers stonden bomvol beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Ook bleken zij onderling afspraken te hebben gemaakt voor een verkrachting van een 13-jarig kind en deed P. zich op chatfora geregeld voor als een 16-jarige. “Dat was als grapje bedoeld”, zei hij toen de voorzitter hem daarop aansprak.

Vijfjarige dochter prostitueren

Het Openbaar Ministerie spreekt van laakbare feiten. “Er is sprake van een ernstige pedofiele problematiek die door een deskundige werd vastgesteld. Ik zie daar tot nu toe weinig verbetering in”, aldus de aanklager. “Als klap op de vuurpijl stelde de eerste beklaagde zijn eigen dochter ter beschikking voor verkrachting. Er werden zelfs foto’s van haar onderling uitgewisseld.”

Op 17 oktober spreekt de rechter zijn vonnis uit, schrijft HLN.