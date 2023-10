Voertuigen van afstand tot stilstand brengen: Autochip moet wegwerkers behoeden voor aanrijdingen

Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs negeren nogal eens rode kruizen op de snelweg, en dat is levensgevaarlijk voor wegwerkers en hulpverleners. Een technische uitvinding moet hier een einde aan maken. “In Duitsland en Oostenrijk testen ze hier al mee.”

Werken op de vluchtstrook is levensgevaarlijk

“Onze medewerkers ervaren een toenemende onveiligheid op de weg”, vertelt directievoorzitter Bart Smolders van Heijmans Infra tegen De Telegraaf. Elke dag werken er duizend Heijmans-werknemers aan en op de weg, waarvan vijftig op de vluchtstrook. “Sectorbreed worden er iedere week één of twee auto’s van wegmedewerkers aangereden. We maken ons het meest zorgen over collega’s die werken op de vluchtstrook.”

Tientallen ongelukken per jaar

Weginspecteurs van Rijkswaterstaat zeggen blij te zijn als ze 's avonds weer veilig thuiskomen. Het negeren van een rood kruis leidde in 2021 tot liefst veertig ongelukken met botsabsorbers of pijlwagens. Dagelijks negeren naar schatting tussen de 200 en 500 automobilisten een rood kruis. Afgelopen week werden 339 mensen hiervoor nog op een boete van 260 euro getrakteerd op een afrit van de A7 bij Purmerend.

De maat is vol

Vorig jaar liep een medewerker van Heijmans zwaar letsel op door toedoen van een vrachtwagenchauffeur die met 80 km/u op een rijdende afzetting reed. “We willen dat er niet meer wordt gewerkt op de vluchtstrook terwijl de snelweg wordt gebruikt, zonder dat aanvullende veiligheidsmaatregelen worden genomen”, zegt Smolders.

Technologische oplossing

Er is een technologische oplossing die al in omringende landen wordt getest. Een pijlwagen of botsabsorber kan een signaal uitsturen waardoor voertuigen op afstand tot stilstand worden gebracht. De chiptechniek zit in veel Nederlandse auto's al aan boord. “Dit is een laatste redmiddel, er wordt pas ingegrepen als een botsing onvermijdelijk wordt. Eerst krijgt de bestuurder een aantal waarschuwingen”, aldus Smolders.

Praktijktoepassing is nog niet mogelijk, omdat de overheid het nog niet ondersteunt. “Er moet een publiek-private samenwerking komen zodat alle voertuigen een digitale handtekening krijgen”, besluit Smolders.