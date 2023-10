Dit is het veiligste land ter wereld: op welke plek staat Nederland?

Je wil veilig over straat kunnen, ook 's nachts, en niet bang moeten zijn voor criminaliteit of oorlog. Zo veilig is het lang niet overal. De verschillen tussen landen zijn enorm. Waar je in ieder geval niets te vrezen hebt, is - weinig verrassend - IJsland. Dat is volgens de Global Peace Index het veiligste land ter wereld.

Voor de index zijn 163 landen beoordeeld op basis van 23 indicatoren, waaronder het aantal sterfgevallen als gevolg van conflicten, militaire uitgaven, toegang tot vuurwapens, aantal ontheemden, terrorisme-impact, moordcijfers en gevangenisstatistieken.

IJsland staat voor de vijftiende keer op de eerste plaats. Niet alleen is er heel weinig criminaliteit in het noordelijke land, ook bemoeit het zich weinig met internationale conflicten. Denemarken staat op de tweede plaats, onder meer vanwege de lage corruptie bij de overheid. Op plek 3 staat Ierland.

Nederland vinden we pas terug op plaats 16, Duitsland staat op plek 15, België op 20 en Frankrijk bezet zelfs pas de 67ste plaats.

De top 10 ziet er als volgt uit: