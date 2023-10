Al meer dan duizend veebedrijven met blauwtong in Nederland

Al 1022 veebedrijven hebben een melding gedaan van blauwtong onder dieren op hun bedrijf. Dat blijkt uit een overzicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die het aantal meldingen per woonplaats dagelijks bijhoudt op een kaart. Alleen uit Zeeland, Limburg en Groningen wordt nog nauwelijks of geen blauwtong op een bedrijf gemeld. De virusziekte blauwtong dook begin september voor het eerst weer in Nederland op. De ziekte wordt overgebracht door knutten, hele kleine vliegjes, en treft met name schapen, maar ook runderen kunnen ziek worden.