Een beveiliger van AZ is donderdagavond ernstig mishandeld door twee spelers van de Poolse club Legia Warschau. Het slachtoffer is met een neckbrace door een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis voor onderzoek. Twee spelers van Legia zijn aangehouden in verband met de mishandeling.

Volgens de Polen is het allemaal onwaar en zijn de spelers van Legia belaagd door Nederlandse veiligheidsmensen