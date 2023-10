Dit jaar geen koeien op eeuwenoude Koeiemart om blauwtongvirus

Op de jaarlijkse en eeuwenoude Koeiemart in Woerden zijn dit jaar geen koeien welkom vanwege de uitbraak van het blauwtongvirus. Diverse deelnemende boerenbedrijven zijn al getroffen door het virus, laat het Agrarisch Centrum Woerden (ACW) weten. Tijdens de Koeiemart, dat al sinds de 15e eeuw bestaat en geldt als immaterieel erfgoed, zouden onder meer vijftig tot zestig koeien uit de omgeving worden gekeurd. Het event markeert onder meer het moment dat de koeien weer op stal gaan voor de winter. "Ondanks het ontbreken van koeien op het Kerkplein, doen de gemeente en het ACW hun best om er toch een mooi Woerdens feestje van te maken", aldus de organisatie. Later wordt er meer bekend over de alternatieve invulling. Blauwtong wordt overgebracht door knutten, dit zijn hele kleine steekvliegjes. Koeien die ziek worden hebben onder meer last van minder eetlust, zweren aan de bek en korsten op de neus. Hierdoor vermageren ze en produceren ze minder melk.