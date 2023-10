BBC: dit jaar op een derde van dagen al 1,5 graad warmer

De wereld was dit jaar al regelmatig meer dan 1,5 graad Celsius warmer dan in de pre-industriële tijd. De BBC meldt op basis van een eigen analyse dat de temperatuur in 2023 in een derde van de dagen verder opliep dan die belangrijke grens. De Europese klimaatdienst Copernicus voorspelde eerder deze week al dat 2023 op weg is het warmste jaar ooit te worden.

In 2015 werd in het klimaatakkoord van Parijs besloten dat de temperatuur op aarde niet met meer dan 1,5 graad - en uiterlijk met 2 graden - mag stijgen. Copernicus becijferde al dat de maand september als geheel ongeveer 1,75 graad warmer was dan het septembergemiddelde van voor de pre-industriële referentieperiode (1850-1900).

De BBC meldt dat de temperatuur dit jaar al 86 dagen verder opliep dan de 1,5 graad. Nooit eerder was het zoveel dagen zo warm. In het warme jaar 2016, toen het weerverschijnsel El Niño de wereld in de greep hield, ging het volgens de BBC-analyse nog om 75 dagen. Sinds dit najaar warmt El Niño het zeewater in de Stille Oceaan voor het eerst sinds 2016 opnieuw op.

"Dat we deze abnormaliteit inmiddels dagelijks bereiken, baart zorgen", zegt onderzoeker Melissa Lazenby tegen de BBC over de temperaturen. Hoewel zorgelijk, komt het klimaatakkoord van Parijs er nog niet door in gevaar. De afspraken die zijn gemaakt, gelden voor een gemiddelde temperatuur over een periode van meerdere jaren. De langetermijnopwarming bedraagt op dit moment zo'n 1,1 graad, meldt de BBC.