Dit is Cruella, de lelijkste hond van Nederland

Cruella, een Chinese naakthond, is op dierendag 2023 bekroond tot de allereerste winnaar van de "Lelijkste Hond van Nederland" wedstrijd. De wedstrijd wordt georganiseerd door een fotostudio die is gespecialiseerd in het portretteren van honden.

Tim Horsting en zijn vrouw hebben Cruella nu vier jaar. Op straat is Cruella een opvallende verschijning. ,,Een Chinese naakthond heeft het snel koud en verbrandt makkelijk, dus vaak heeft ze een pakje aan. Dat varieert van jumpsuits tot jasjes en truitjes. Die hond heeft meer kleren dan ik," zegt hij tegen het AD. Meestal reageren mensen positief op Cruella, maar volgens Horsting zijn er af en toe ook mensen die roepen 'wat een lelijke hond.' ,,Soms zeggen ze zelfs tegen hun kind: 'Kijk, wat een lelijke hond.' Een paar keer heb ik daarna tegen mijn vrouw gezegd: 'Kijk eens wat een lelijk kind.' Daar werd niet om gelachen."