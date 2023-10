Zus van Erasmus-schutter: ‘We hebben een gevaarlijke, ellendige jeugd gehad’

Fouad L was een zonderling, die dieren mishandelde, bij zijn favoriete restajurant belachelijk grote fooien gaf, anderen probeerden te interesseren voor zijn favoriete partij, Forum voor Democratie, en die eigenlijk naar Frankrijk verlangde. Het begon met een ongelukkige jeugd in een achterstandswijk in Utrecht, beschrijft het Rotterdams Dagblad in een portret. L. groeide op in Utrecht en had een moeilijke jeugd, met mishandeling en geweld in zijn gezin.

Zus van Erasmus-schutter: ,,We kregen een stiefvader, een slecht persoon. Wij hebben het moeilijk gehad vroeger, laat ik het daar maar op houden. Veel mishandeling, veel geweld. We hebben een gevaarlijke en ellendige jeugd gehad.”

Hij uitte online regelmatig zijn frustraties en beledigde mensen, vooral Joden, mensen met een donkere huidskleur en vrouwen. Hij noemde zichzelf MotorAnon op het forum, waar hij niet anoniem communiceerde. Hij werkte in de nachtelijke uren en vanuit huis tijdens zijn studie, wat hem veel vrije tijd gaf om online actief te zijn.Hij had plannen om Nederland te verlaten en een stuk land in Frankrijk te kopen, waar hij Schotse hooglanders wilde laten grazen en wilde jagen. Hij wilde ook alle plekken in Parijs bezoeken die ooit bezocht waren door Hitler.

Maar de kans dat hij vrij komt lijkt heel klein.