Bioloog: effect van het warme jaar is nu absoluut te zien

Het is een zeer warm jaar en ook deze herfst heeft dat effect op de natuur, ziet bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University & Research (WUR). Zo blijven de bomen langer groen en heeft de beruchte hooikoortsplant alsemambrosia langer de tijd om zich voort te planten. "De veranderingen in de natuur zijn spectaculair", zegt Van Vliet. De bioloog signaleert bovendien dat sommige insecten langer actief blijven. "Op de fiets na werk zie ik een wespennest dat nu nog in volle gang is. Dat terwijl het begin oktober is", zegt hij. "Normaal gesproken zouden de nieuwe koninginnen al uitgevlogen zijn, op zoek naar een plek om te overwinteren." Ook meldde De Vlinderstichting recent dat sommige soorten vlinders zich vaker per jaar voortplanten. Doordat het warm is, hebben ze tijd voor een extra generatie. "Het kan een probleem worden als er voor al deze insecten onvoldoende voedsel is", stelt Van Vliet. De bermen zijn vaak al gemaaid als voorbereiding op de herfst en winter. Dan kunnen de insecten geen bloemen en nectar meer vinden en zijn er minder beschuttingsplaatsen. "Gemeenten zouden eigenlijk meer plekken ongemaaid moeten laten nu het langer warm blijft", vindt de bioloog. 'Massale verschuiving' Nog een ander probleem volgens Van Vliet: zolang het warm blijft, vliegen bladluizen langer rond. "Dat terwijl zij allerlei plantenvirussen verspreiden, waaronder virussen waar de aardappel kwetsbaar voor is." Tot augustus worden de bladluizen gemonitord door de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK), maar "met klimaatverandering zou dat dus langer gemonitord moeten worden". Al met al ziet Van Vliet dat er in de natuur een "massale verschuiving" plaatsvindt door de wereld die warmer wordt. "Planten en dieren schuiven langzaam op naar koelere gebieden in het noorden en dat maakt hun leefgebied over het algemeen steeds kleiner. Zo komt er meer en meer druk te staan op soorten en dat maakt ze kwetsbaar voor allerlei factoren." Ook duurt het een hele tijd voor planten en dieren meebewegen, waardoor de soorten er soms slecht aan toe zijn.