Netanyahu: we zijn in oorlog en we zullen winnen

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat zijn land in oorlog is na de militaire operatie die de Palestijnse Hamas zaterdag is begonnen. "We zijn in oorlog en we zullen winnen", sprak hij in een opgenomen verklaring.

Volgens Netanyahu zal Hamas spijt krijgen van de daden van zaterdag. "Onze vijand zal een prijs betalen zoals die nog nooit is gezien." Hamas spreekt zelf ook van een oorlog "tegen de bezetters". "We willen dat de internationale gemeenschap de gruwelijkheden stopt in Gaza, tegen het Palestijnse volk en tegen heilige plekken zoals al-Aqsa", de heilige moskee in Oost-Jeruzalem die deze week bestormd werd door Israëliërs.

De Israëlische krijgsmacht zegt dat er op meerdere plekken nog gevochten wordt tegen de Palestijnse "terroristen", die het Israëlisch grondgebied zijn binnengedrongen. Een lokale bestuurder is daarbij om het leven gekomen. Eerder overleed al een vrouw door raketbeschietingen van de Palestijnen. De Palestijnse gezondheidsautoriteiten melden ook een dode.

Veel Europese landen en de Verenigde Staten hebben zich uitgesproken tegen het geweld en steunen Israëls recht om zichzelf te verdedigen. Egypte waarschuwt beide partijen voor de "grote consequenties" die de escalatie heeft voor de bevolking.