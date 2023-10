Iraanse commandant feliciteert Palestijnen met aanval op Israël

Een hoge adviseur van de Iraanse leider Ali Khamenei heeft de Palestijnen gefeliciteerd met de aanval tegen Israël die zaterdag is ingezet. "We zullen naast de Palestijnse strijders blijven staan tot de bevrijding van Palestina en Jeruzalem", zei commandant Rahim Safavi tegen het Iraanse persbureau ISNA.

De Palestijnen zijn net als de meeste Iraniërs islamitisch, maar Teheran is vooral ook een rivaal van Israël. Iran is fel tegenstander van het aanhalen van de banden met Israël, zoals enkele Arabische landen dat de laatste jaren hebben gedaan. Ook het door Iran gesteunde Hezbollah in Libanon steunt de Palestijnse aanval. Het is volgens de militante groep een "beslissend antwoord op Israëls aanhoudende bezetting en een boodschap aan allen die normalisatie met Israël nastreven".