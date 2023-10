Israëlische politie denkt dat strijd dagen gaat duren

De Israëlische politie verwacht niet dat de strijd met de Palestijnen zaterdag voorbij zal zijn. "Dit gaat waarschijnlijk dagen duren", zegt een woordvoerder van de politie in het zuiden van Israël tegen de krant Haaretz. Ook Tom Wennesland, de coördinator van de Verenigde Naties in het Midden-Oosten, denkt dat er "moeilijke dagen" aankomen, aangezien de schaal van het geweld veel groter is dan eerdere keren.

Volgens de politie zijn er ook agenten onder de slachtoffers van het geweld. Zaterdag begon de Palestijnse Hamas-beweging met een militaire operatie vanuit de Gazastrook, in het zuidwesten van Israël. Palestijnen zouden via de grond, de zee en met paragliders het Israëlisch grondgebied zijn binnengetrokken. Daar wordt in de buurt van de grens veel en hevig gevochten.

Ook gaan op sociale media veel beelden rond van een hek dat door de Palestijnen tegen de grond wordt gewerkt. Een persoon in een bulldozer sloopt dat hek tussen Gaza en Israël zodat mensen er gewoon doorheen kunnen lopen. De Zuid-Israëlische politie heeft de belangrijkste wegen in de regio geblokkeerd.