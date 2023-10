Zeker veertig Israëliërs omgekomen door aanvallen van Hamas

Zeker veertig Israëliërs zijn zaterdag om het leven gekomen door aanvallen van de Palestijnse Hamas-beweging, meldt de Israëlische nieuwssite N12. Het aantal gewonden ligt op 740. Hamas begon zaterdagochtend met een grote aanval op Israël. Naast het afvuren van vele raketten zijn er ook strijders de zwaarbeveiligde grens naar Israël overgestoken. In een reactie op de operatie bombardeert Israël enkele tientallen Hamas-doelen in de Gazastrook. Het is momenteel onduidelijk hoeveel slachtoffers zijn gevallen in de Gazastrook. Journalisten van persbureau AFP zeggen dat er zeker negen doden zijn. Ook zouden er veel gewonden zijn. Nieuwszender Al Jazeera spreekt van tientallen gewonden die naar een ziekenhuis in Gaza-Stad zijn gebracht.