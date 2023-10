Artsen zonder Grenzen: ziekenhuizen Gaza getroffen door aanvallen

Artsen zonder Grenzen meldt dat een ziekenhuis en een ambulance bij een ander ziekenhuis in de Gazastrook zijn geraakt door Israëlische luchtaanvallen. Daarbij zijn een verpleegkundige en een ambulancebestuurder omgekomen. "Gezondheidsfaciliteiten mogen geen doelwitten worden", verklaart de internationale hulporganisatie op berichtendienst X. De strijdende partijen worden opgeroepen de faciliteiten niet aan te vallen zodat die een "toevluchtsoord blijven voor mensen die behandeling nodig hebben". In Israël en de Gazastrook zijn voor zover bekend honderden doden en duizenden gewonden gevallen door het opgelaaide geweld. Israël zegt 21 locaties van Hamas in de Gazastrook aan te vallen in een reactie op de grootschalige aanval die de terroristische beweging zaterdagochtend tegen het land begon.