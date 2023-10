Leger Israël: ‘aanzienlijk’ aantal burgers gegijzeld door Hamas

Het aantal Israëlische burgers dat is gegijzeld door Hamas is "helaas aanzienlijk". Dat stelt een woordvoerder van het Israëlische leger in gesprek met CNN-presentator Wolf Blitzer. "Niet eerder in onze geschiedenis waren er zoveel Israëliërs in handen van een terreurorganisatie", aldus kolonel Jonathan Conricus.

Zaterdagavond liet Hamas weten dat het aantal Israëlische gijzelaars "een veelvoud van tientallen" was, en dat de gevangenen werden vastgehouden op locaties verdeeld over de hele Gazastrook.

Een woordvoerder van de Israëlische politie verklaart tegenover CNN dat familieleden van vermisten gevraagd wordt zich te melden bij een politiebureau zodra het veilig is om schuilkelders en huizen te verlaten. De politie vraagt hen foto's mee te nemen en persoonlijke items waarvan DNA-sporen kunnen worden gebruikt voor eventuele identificatie.