Onrustige nacht met luchtalarm in Israël en raketten op Gaza

In zowel Israël als op de Gazastrook is de zondag onrustig begonnen. Verschillende doelen in Gaza-Stad zouden door Israëlische raketten getroffen zijn, volgens Al Jazeera zijn onder meer een woontoren van veertien verdiepingen en verschillende kantoren van Hamas getroffen. Intussen werden veel Israëliërs volgens The New York Times gedurende de nacht opgeschrikt door het luchtalarm. Zaterdagochtend begon een verrassingsaanval van Hamas op Israël. Zondagochtend vroeg meldde het Israëlische leger dat de situatie in het land nog altijd niet helemaal onder controle was, in onder meer het zuiden van Israël werd nog gevochten met Palestijnse militanten. Zij wisten zaterdag op ongekende wijze in Israël te infiltreren. Volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zijn er inmiddels nauwelijks nog Hamasstrijders in het land. Israëlische media melden op verschillende plekken nog wel schermutselingen. Zo zou het leger de controle hebben teruggekregen over een politiebureau in de Israëlische plaats Sderot, niet ver van Gaza. Volgens The Times of Israel zijn tien militanten daarbij om het leven gekomen. In een televisietoespraak waarschuwde Netanyahu zaterdagavond voor een "lange en moeilijke oorlog" met Hamas. Als eerste stap werd de elektriciteit en het vervoer van goederen naar de Gazastrook afgesloten. Onder meer Al Jazeera bericht over een "koude en donkere nacht" in Gaza. The New York Times spreekt van een "regen van raketten" op het gebied.