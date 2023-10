Eerste beelden van grote verwoesting na aardbeving in Afghanistan met meer dan 2000 doden

Het dodental na de zware aardbevingen in het westen van Afghanistan is opgelopen tot 2053, meldt het ministerie van Rampen. Ook worden 9240 gewonden gemeld. De aardbeving met een kracht van 6.3 en acht zware naschokken hebben tientallen dorpen en duizenden huizen verwoest.

Het epicentrum van de eerste aardbeving lag 30 kilometer ten noordwesten van de westelijke stad Herat, de op een na grootste stad van Afghanistan. De zoektocht naar overlevenden is in volle gang. Reddingswerkers hebben de hele nacht gezocht naar slachtoffers en overlevenden.

De Internationale Organisatie voor Migratie van de VN deelt een update van de situatie op X. Ondertussen komen steeds meer beelden uit het rampgebied van totaal vernietigde huizenblokken.

Zware aardbevingen komen vaker voor in Afghanistan, omdat meerdere tektonische platen in de regio bij elkaar komen. Vorig jaar kwamen nog meer dan duizend mensen om het leven bij een verwoestende aardbeving.

Hundreds of people were injured following a devastating #earthquake in #Herat



Many families are now in need of urgent support after their homes were destroyed.



Our teams are on the ground with members of the community to assess damages, & help those affected.#HeratEarthquake pic.twitter.com/Y6EspGivYj