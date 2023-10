Egyptische agent doodt Israëlische toeristen in Alexandrië

Een Egyptische politieagent heeft twee Israëlische toeristen en hun Egyptische gids doodgeschoten in de stad Alexandrië. Ook raakte een Egyptenaar gewond. De agent is gearresteerd. Het incident komt tijdens de hevigste gewelddadigheden in jaren tussen de Palestijnse militante organisatie Hamas en de Israëlische strijdkrachten. Zaterdag begon Hamas met een groot offensief tegen Israël. Honderden Palestijnen en Israëliërs zijn omgekomen door het geweld.