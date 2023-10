Hamas: Iran hielp met het plannen van aanval op Israël

Volgens hooggeplaatste leden van Hamas en Hezbollah, beide gesteund door Iran, hebben Iraanse veiligheidsfunctionarissen geholpen bij het plannen van de verrassingsaanval van Hamas op Israël. Ook gaven ze groen licht voor de aanval tijdens een bijeenkomst in Beiroet afgelopen maandag, meldt The Wall Street Journal. Volgens de leden van Hamas en Hezbollah hebben officieren van de Iraanse Revolutionaire Garde sinds augustus samengewerkt met Hamas om invallen over land, de zee en via het luchtruim voor te bereiden. Details van de operatie werden uitgewerkt tijdens een aantal bijeenkomsten in Beiroet, bijgewoond door functionarissen van de Iraanse Revolutionaire Garde en vertegenwoordigers van vier door Iran gesteunde militante groeperingen waaronder Hamas en Hezbollah, zeiden ze. In een interview met CNN, dat zondag werd uitgezonden, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken dat de Verenigde Staten "nog geen bewijs hebben gezien dat Iran deze specifieke aanval heeft geleid of er achter zat, maar er is zeker sprake van een langdurige relatie." Ook een Europese functionaris en adviseur van de Syrische regering gaf, net als de hooggeplaatste leden van Hamas en Hezbollah, aan dat Iran bij de aanloop naar de aanval betrokken was.