Hamas en Islamitische Jihad: 130 Israëliërs gevangengenomen

Hamas en de Palestijnse militante groep Islamitische Jihad zeggen dat ze 130 Israëliërs gevangenhouden, meldt The Times of Israel. Daaronder zouden ook Israëlische militairen zijn. Eerder al liet een cel van de Islamitische Jihad weten dat de gegijzelden niet naar huis mogen "totdat al onze gevangenen zijn vrijgelaten." Daarmee werd verwezen naar de duizenden Palestijnen die in Israëlische gevangenissen zitten. Volgens het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken is ook een onbekend aantal Duitse burgers gegijzeld, die ook de Israëlische nationaliteit hebben. Hamas heeft ook een Mexicaanse man en vrouw gevangengenomen, meldde de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken.