Het brein achter de terreuraanvallen op Israël is een man zonder benen, met maar één arm en één oog

De grotendeels verlamde en aan een rolstoel gekluisterde Hamas-leider Mohammed Deif (58) is het meesterbrein achter de terreuraanslagen in Israël, schrijft The Financial Times. De mysterieuze figuur zou al minstens zeven moordpogingen van het Israëlische leger hebben overleefd.

Deif werd als Mohammed Diab Ibrahim al-Masri geboren in de Gazastrook en is al meer dan 20 jaar op de vlucht voor luchtaanvallen. Hij kreeg daarom de bijnaam Deif, oftewel 'de gast' in het Arabisch. De Palestijn is leider van de al-Qassam Brigades, de militaire tak van Hamas. Hij zaait onder meer door het plannen van zelfmoordaanslagen al tientallen jaren dood en verderf over de grens in Israël.

Deif verloor zijn benen, een arm en een oog bij bombardementen, nadat hij in 2002 leider werd van de al-Qassam Brigades. Zijn vrouw en zoontje kwamen bij een van de moordpogingen van het Israëlische leger om het leven.

Hij schepte afgelopen weekend in een audioboodschap op tv nog op over de 5000 raketten die tijdens operatie 'al-Aqsa storm' op Israël zijn afgevuurd. Volgens hem 'is dit nog maar het begin'. Hij roept het verzet in Libanon, Irak en Syrië op om zich aan te sluiten bij de strijd en ‘de aarde onder de voeten van de bezetters in brand te steken’.