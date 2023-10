VS melden negen Amerikaanse doden bij aanval Hamas op Israël

- Bij de aanvallen van de Palestijnse beweging Hamas op Israël zijn volgens het Witte Huis zeker negen Amerikanen om het leven gekomen. Het is niet bekendgemaakt of het Amerikanen zijn die in Israël woonden en ook Israëli waren. Britse media berichtten maandag dat er meer dan tien Britten worden vermist sinds het begin van de aanvallen vanuit de Gazastrook. Naar schatting zijn daar zevenhonderd doden bij gevallen. Ook zijn talrijke mensen ontvoerd door de strijders van Hamas en andere strijdgroepen uit de Gazastrook.