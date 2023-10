Europese Commissie bevriest betalingen aan Palestijnen

De Europese Commissie heeft alle financiële hulp aan de Palestijnen voorlopig stopgezet. Het gaat om 691 miljoen euro, zegt Eurocommissaris Oliver Varhelyi. Na de ongekende terreuraanval afgelopen weekend door Hamas kan de Europese Unie "niet op de oude voet voortgaan", twittert hij.

De EU geldt als de belangrijkste hulpleverancier voor de Palestijnen in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. De commissie ziet erop toe dat EU-geld niet in handen van Hamas valt en alleen burgers in de knel ten goede komt, houdt zij vol. Maar het dagelijks bestuur van de EU ziet toch reden om de hulp te bevriezen.

"Alle hulpprojecten worden tegen het licht gehouden", twittert Varhelyi. Alle betalingen zijn stopgezet en alle financieringsvoorstellen zijn uitgesteld. Er is volgens hem "een keerpunt" bereikt. "Haatzaaierij, geweld en de verheerlijking van terreur hebben de geesten van te veel mensen vergiftigd."