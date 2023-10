Mensenrechtenorganisaties hekelen Israëlische blokkade van Gaza

Mensenrechtenorganisaties hekelen de Israëlische blokkade van de toevoer van stroom, brandstoffen, water en goederen naar de Gazastrook. Onder meer Human Rights Watch en Norwegian Refugee Council wijzen erop dat het straffen van een bevolking een oorlogsmisdaad is volgens de Verdragen van Genève. Israël treft de maatregel omdat Hamas, die de controle heeft over de Gazastrook, zaterdag een aanval op het land begon. "Een bezette bevolking van voedsel en elektriciteit beroven is een collectieve straf, een oorlogsmisdaad, net als verhongering gebruiken als wapen", aldus Omar Shakir van Human Rights Watch, op berichtendienst X. Jan Egeland van Norwegian Refugee Council schrijft op X dat "het afsnijden van voedsel, water en brandstof een ernstige schending van het internationaal recht is en een poging zou zijn om een ​​hele bevolking te straffen". Egeland benadrukt verder dat bijna de helft van de bevolking kind is. In de Gazastrook wonen zo'n 2,3 miljoen mensen. Zo'n 80 procent van de bevolking is volgens de VN afhankelijk van voedselhulp. Ook kampt de Gazastrook al jaren met een energietekort. Een deel van de elektriciteit wordt in het gebied zelf opgewekt, goed voor ongeveer vier uur stroom per dag, maar het merendeel wordt ingevoerd vanuit Israël.