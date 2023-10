Biden twee dagen lang gehoord over geheime documenten

De Amerikaanse president Joe Biden is zondag en maandag in het Witte Huis gehoord over zijn omgang met geheime documenten die eind vorig jaar bij hem thuis werden gevonden. De 80-jarige president sprak op vrijwillige basis met Robert Hur, die speciaal is aangesteld om het handelen van Biden te onderzoeken. Hur kreeg in januari de taak om na te gaan hoe de president en zijn advocaten omgingen met de geheime stukken uit het tijdperk van Obama (2009-2017), toen Biden vicepresident was. Die documenten werden eind vorig jaar gevonden in de garage en de woning van Biden in de staat Delaware en in Bidens privékantoor bij een denktank in Washington. Biden wordt niet verdacht van een strafbaar feit en Amerikaanse media melden dat het niet ongebruikelijk is dat een president het onderwerp is van een federaal onderzoek. Er is niets bekendgemaakt over wat Biden de afgelopen dagen aan Hur vertelde. Een woordvoerder wilde enkel kwijt dat de president volledig meewerkt met het onderzoek. Hur ondervroeg in de afgelopen maanden volgens ABC News honderd getuigen, van adviseurs op hoog niveau tot uitvoerend assistenten en ten minste één advocaat van het Witte Huis. Sommigen zouden gevraagd zijn terug te komen voor vervolggesprekken. De vondst van de geheime documenten bij Biden thuis is in de VS een gevoelig thema vanwege de strafzaak die dient tegen oud-president Donald Trump. In zijn landgoed Mar-a-Lago in Palm Beach werden dozen vol geheime documenten gevonden. Trump zegt onschuldig te zijn, een rechter buigt zich waarschijnlijk pas volgend jaar over de zaak.