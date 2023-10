Rode Kruis in contact met Hamas en Israël over gijzelaars

Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) staat in contact met Hamas en Israël en probeert te onderhandelen over de vrijlating van gijzelaars. De militante groepering heeft zeker 150 Israëliërs en buitenlanders ontvoerd sinds de verrassingsaanval van zaterdag. "Als neutrale tussenpartij staan wij klaar om humanitaire bezoeken af ​​te leggen, de communicatie tussen gijzelaars en familieleden te faciliteren en om eventuele vrijlatingen te faciliteren", aldus de regionale ICRC-directeur Fabrizio Carboni. Gijzelaars nemen is verboden volgens het internationaal humanitair recht en iedereen die vastzit moet onmiddellijk worden vrijgelaten, aldus Carboni. De hulporganisatie dringt er bij de strijdende partijen op aan "het leed van burgers te beperken". In zowel Israël als de Gazastrook ligt het dodental op 1200. Hamas dreigt gijzelaars te doden als Israël zonder waarschuwing burgerdoelen bombardeert. Israël blokkeert de toevoer van onder meer water, stroom, brandstof en voedsel naar de Gazastrook, waar volgens de Verenigde Naties meer dan 338.000 mensen ontheemd zijn geraakt.