VN waarschuwt dat schoon drinkwater in Gazastrook opraakt

Schoon drinkwater in de Gazastrook is bijna op, meldt de VN-organisatie die Palestijnse vluchtelingen helpt (UNRWA). Volgens de UNRWA werken openbare waternetwerken niet meer en kan er door een gebrek aan brandstof geen water meer opgepompt worden.

"We moeten nu brandstof naar Gaza vervoeren. Brandstof is de enige manier waarop mensen veilig drinkwater kunnen krijgen. Zo niet, dan zullen mensen sterven door ernstige uitdroging, onder wie jonge kinderen, ouderen en vrouwen. Water is nu de laatst overgebleven levensader. Ik roep op om de blokkade op humanitaire hulp nu op te heffen", zegt Philippe Lazzarini, commissaris-generaal van de UNRWA.

Door de tekorten gebruiken veel van de ruim 2 miljoen Palestijnen in Gaza nu al vuil water uit putten, waardoor het gevaar op ziektes toeneemt. Op de VN-basis in het zuiden van de Gazastrook raakt het drinkwater ook op. Duizenden mensen hebben daar hun toevlucht gezocht nadat Israël vrijdag het bevel gaf om vanuit het noorden van Gaza naar het zuiden te vertrekken.

Sinds de massale aanval van Hamas-strijders op Israël van een week geleden heeft het Israëlische leger de Gazastrook volledig afgesloten van de buitenwereld en laat het geen goederen meer toe. In het gebied is een groot tekort aan brandstof, elektriciteit, voedsel, water en medicijnen ontstaan. "Het is een kwestie van leven of dood geworden. Het is een must; er moet nu brandstof geleverd worden in Gaza om water beschikbaar te maken voor 2 miljoen mensen", aldus Lazzarini.