Israël zet in op ‘brede aanval’ over land, zee en door de lucht

Het Israëlische leger is een breed scala aan aanvalsplannen aan het voorbereiden tegen de militante Palestijnse beweging Hamas. De gecoördineerde aanvallen zullen zowel over land, via zee en vanuit de lucht worden uitgevoerd, laat het leger zaterdagavond weten. "Israëlische bataljons en militairen zijn door het hele land ingezet en zijn klaar om hun paraatheid voor de komende stadia van de oorlog te vergroten, met daarbij een sterke nadruk op significante grondoperaties", aldus het leger in een verklaring waarover The Jerusalem Post bericht. Het leger zegt daarvoor logistiek klaar te zijn, nu honderdduizenden reservisten klaarstaan.