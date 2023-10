Kamerlid GroenLinks trekt zich terug om missende context Israël

Kamerlid Kauthar Bouchallikht (GroenLinks) trekt zich terug van de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen, meldt ze zaterdagavond op sociale media. Ze schetst dat ze de context rondom de situatie in Israël consequent heeft gemist in uitingen de afgelopen week, "ook binnen mijn eigen partij". "Deze 'oorlog' is niet plots begonnen, hij is al 75 jaar bezig", aldus Bouchallikht. Ze zegt dat context niet het ontkennen van de gruwelijke daden van Hamas betekent, maar "het erkennen waar ze vandaan komen, namelijk de Israëlische regering, ook tegen de zin van vele Israëliërs en Joodse mensen in". Bouchallikht schrijft dat ze de afgelopen week intern het gesprek heeft gevoerd binnen de fractie en dat ze gedeeld heeft dat ze dit belangrijke deel van het verhaal mist. "Gesprekken om daar zelf geluid aan te geven waren ook niet constructief en partijdemocratie was op sommige momenten ver te zoeken". Ze zal nog wel op GroenLinks-PvdA stemmen "omdat ik nog altijd geloof dat dat beter voor Nederland is". Bouchallikht kwam in 2021 in de Tweede Kamer en stond voor de komende verkiezingen op plek 17 op de lijst van GroenLinks-PvdA.