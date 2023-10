NBC: buitenlanders uit Gaza mogen maandag grens met Egypte over

Buitenlanders die vastzitten in Gaza, mogen vanaf maandagochtend 09.00 uur (lokale tijd) de grens met Egypte oversteken. Dat hebben Palestijnse functionarissen bevestigd aan de Amerikaanse tv-zender NBC News. Zondag had Egypte al toegezegd de grensovergang tussen dat land en de Gazastrook bij Rafah open te stellen voor humanitaire hulp. Hulporganisaties hebben noodhulp klaarstaan in Egypte en wachten op de mogelijkheid die te leveren in Gaza. De Egyptische president Abdel Fatah al-Sisi gaf daar groen licht voor na een ontmoeting met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Volgens NBC start de levering van de noodhulp maandagochtend op het moment dat ook de buitenlanders uit Gaza de grens mogen oversteken. Zij worden vanaf Rafah naar een regionaal vliegveld gebracht, vanwaar ze naar Caïro worden gevlogen. Volgens minister Hanke Bruins Slot van Buitenlandse Zaken zitten er zeker tien Nederlanders vast in de Gazastrook. De minister zei vrijdag in het tv-programma Op1 dat zij niet uitsluit dat er meer Nederlanders in Gaza zijn.